Стало известно о том, что центральный офис USAID в срочном порядке выселяют из Международного торгового центра Рональда Рейгана. Работникам этого агентства дают по 15 минут на сбор вещей. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на релиз, выпущенный USAID. Сотрудникам американского агентства по международному развитию дали всего два дня, чтобы очистить помещение центрального офиса. При этом работники всех отделов и департаментов будут допускаться на свои бывшие рабочие места в строго отведенное для них время.

«Только в этот четверг и в пятницу, 27 и 28 февраля 2025 года, сотрудники USAID смогут забрать свои личные вещи. Сотрудникам будет предоставлено примерно 15 минут на выполнение этой задачи», — указано в релизе.

К сообщению прикрепили график, по которому работников будут пускать в офис. Некоторым отделам дается на сбор вещей 30 минут, а есть такие департаменты, которым отвели по два часа на выселение.

Ранее стало известно, что USAID выделило на развитие НКО на Украине 14,3 млн долларов. Средства переводились тем организациям, которые работали в сфере реформ. По сути, средства ушли на подготовку к государственному перевороту. Официально деньги шли на поддержание и закрепление демократических достижений.