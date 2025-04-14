«Бесчестный политический деятель»: Трамп пришел в ярость из-за интервью Зеленского CBS

Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за интервью главы киевского режима Владимира Зеленского, которое тот дал в эфире программы «60 минут» на американском телеканале CBS.

В соцсети Truth Social Трамп призвал лишить лицензии телеканал, обвинив его в распространении фейков и назвав «бесчестным политическим деятелем».

«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!» — написал американский лидер.

Ранее Зеленский сделал ряд громких заявлений в эфире CBS. Глава киевского режима заявил, что выступает против переговоров с Россией. Он также обвинил Вашингтон в том, что тот придерживается схожей с Москвой политики по отношению к Киеву.

Трамп уже не первый высказывает недовольство в адрес CBS, обвиняя телеканал во лжи. Ранее он подал иск на $10 млрд против телеканала за клевету после интервью с экс-вице-президентом США Камалой Харрис.

Президент США считает, что программы формата «60 минут» и репортажи, выпускаемые на CBS, наносят вред общественному мнению и являются инструментом политических манипуляций.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью CBS призвал Дональда Трампа приехать на Украину.