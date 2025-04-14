Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа посетить Украину, чтобы увидеть последствия военного конфликта. Он позвал американского лидера через интервью телеканалу CBS.

Зеленский заявил, что Трамп должен лично посетить страну, так как это поможет ему понять масштаб разрушений и гуманитарной катастрофы.

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — сказал Зеленский.

В своем обращении глава киевского режима акцентировал внимание на том, что Трамп, «будучи влиятельной фигурой в мировой политике», мог бы изменить свою позицию в пользу Украины.

4 апреля Трамп заявил о готовности президента РФ Владимира Путин и нелегитимного украинского лидера Зеленского рассмотреть возможности для достижения соглашения о мире на Украине. Накануне этого заявления Трамп в интервью NBC выразил недовольство в адрес российского президента, который предложил обсудить временное управление Украины под эгидой ООН.

Стоит отметить, что между Трампом и Зеленским часто происходили недопонимания. В частности, президент США был недоволен задержкой заключения сделки о добыче полезных ископаемых на Украине. Также Трамп обвинил главу киевского режима в неготовности к мирным переговорам и попытках развязать третью мировую войну.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не знает, как вернуть контролируемые Россией территории.