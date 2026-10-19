Массовые беспорядки, начавшиеся во Франции, могут перекинуться на многие другие страны Европы — такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его мнению, неудовлетворенность европейских граждан будет только расти на фоне падения уровня жизни в Евросоюзе. Самонкин связывает это с тем, что социальная экономика внутри ЕС и стран Балтии сильно стагнирует. Причины — не только военные конфликты, между которыми зажат Евросоюз (в первую очередь ближневосточное противостояние и украинское направление), но и перекос в сторону военного развития в ущерб социальному. Эксперт предупреждает: до конца 2026 года Европу захлестнет волна социального недовольства, вызванного именно падением уровня жизни, и под удар могут попасть Германия, Италия, Франция, Португалия, Испания, Македония, Болгария, Словакия, Чехия, Румыния и Англия.

Корень проблемы, по словам политолога, в разочаровании гражданского общества в европейских элитах. Эти элиты не могут предложить ничего, кроме запугивания «агрессивной Россией», наращивания военных расходов и игнорирования социальной сферы. В результате возникают протесты и усиливается поддержка национально ориентированных сил. Таким образом, беспорядки — это не случайность, а закономерная реакция на многолетнюю политику, при которой интересы простых людей приносятся в жертву геополитическим амбициям и милитаризации.

Он уточнил, что последствия такого развития событий могут быть масштабными. Во-первых, дестабилизация в нескольких странах ЕС способна парализовать работу институтов Союза и ослабить его единство. Во-вторых, на фоне беспорядков вероятен рост популярности правых и национально ориентированных партий, что изменит политический ландшафт Европы. В-третьих, социальные волнения могут ударить по экономике: инвесторы занервничают, а внутренний спрос упадет. Кроме того, если протесты выйдут за пределы отдельных государств, Евросоюзу придется искать новые механизмы успокоения граждан, но без решения базовых проблем — падения уровня жизни и перекоса бюджета в пользу военных нужд — эти механизмы будут лишь временными.

По словам политолога, до конца 2026 года Европу ждет серия социальных потрясений, вызванных не внешними угрозами, а внутренней политикой. Граждане все меньше верят в «российскую угрозу» и все больше замечают, что их благосостояние ухудшается. Если элиты не изменят курс и не повернутся лицом к социальной сфере, беспорядки во Франции могут стать лишь первой ласточкой. В перспективе это грозит не только сменой политических сил, но и глубоким кризисом самого проекта Евросоюза, который рискует утратить доверие собственных граждан.

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