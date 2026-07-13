Британские политики, вместо того чтобы признать свою несостоятельность в управлении миграцией, цинично сваливают все на Россию, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. Об этом сообщает Lenta.ru.

Диесен прокомментировал статью, где Москву обвинили в попытках разжечь напряженность вокруг миграционной политики Британии, якобы для провокации массовых беспорядков. Профессор назвал эти обвинения абсурдными и указал на удобство такой риторики для британских властей, которые годами проваливали интеграцию мигрантов, а теперь ищут внешнего врага.

Вместо того чтобы заняться реальными проблемами — нелегальными каналами въезда и социальной напряженностью — они предпочитают списывать все на «заговор Путина».

Эксперт отметил, что эта тактика давно стала трендом: любые внутренние трудности в Европе теперь автоматически связывают с российским влиянием.

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