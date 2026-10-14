Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к владельцу спутниковой системы интернета Starlink Илону Маску, и его гнев был вызван замедлением работы сервиса на Украине, из-за чего у ВСУ возникли серьезные технические проблемы на фронте. В социальных сетях польский дипломат написал: «Эй, Илон, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Как твои европейские клиенты. Мы следим за тобой».

Заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов в беседе с Общественной Службой Новостей назвал поведение Сикорского откровенной истерикой, которую иначе объяснить невозможно, отметив также отсутствие воспитания и культуры дипломатического протокола.

По его словам, основа этой истерики в том, что никакой альтернативы Starlink у Польши и Европы нет. Спутники есть только у Илона Маска, и он может по своему желанию включить систему, а потом выключить. Маск в этой ситуации наглядно показывает, кто в доме хозяин, и это бесправие и беспомощность в настоящий момент ощутила вся Европа, которая всегда говорила, что является партнером Вашингтона. Как истинный капиталист, Маск действует очень грамотно: он не отключает Starlink полностью, а замедляет его работу. Это тихий саботаж, при котором всегда можно сослаться на плохую погоду, но своей цели он добивается.

Эксперт добавил, что последствия такого маневра многомерны. ВСУ перестают быть боеспособным подразделением и вести на линии фронта эффективные боевые действия, европейцы впадают в истерику, а деньги продолжают капать американцам. Именно поэтому реакция Сикорского — не просто эмоциональный выпад, а симптом куда более глубокого кризиса: Европа, выстроившая свою поддержку Киева на чужой технологии, внезапно обнаружила, что рычаг управления находится не в Брюсселе и не в Варшаве, а в руках одного предпринимателя. Итог закономерен — зависимость от единственного поставщика оборачивается полной утратой контроля, а дипломатическая риторика оказывается бессильной там, где решают коммерческие интересы и личные амбиции владельца системы.

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