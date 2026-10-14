Starlink под вопросом: политолог раскрыл, сможет ли Европа заменить США

Владимир Зеленский заявил, что Киев перестал получать данные спутниковой разведки, которые ранее передавали США. По словам главы киевского режима, действия Вашингтона серьезно осложнили ситуацию для Украины. Однако слухи о том, что США полностью прекратили обеспечивать ВСУ связью и разведданными, могут быть преувеличены — такую точку зрения в беседе с Общественной Службой Новостей высказал политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

Первое объяснение, которое он предлагает, — ситуативный характер события. Возможно, речь идет о разовом эпизоде, а может быть, это просто «плач Зеленского» и намек европейцам, чтобы те побыстрее приступали к дублированию американской спутниковой системы интернета. Такая техническая замена в принципе возможна: группировки спутников есть у Франции, Германии и Великобритании, поэтому заменить Starlink реально. Вопрос лишь в том, насколько эффективной окажется эта замена.

Второе объяснение — трюк со стороны американцев. Вашингтон может демонстрировать: «смотрите, русские, мы можем и так повлиять на ход боевых действий. Поэтому принимайте наши даже сумасшедшие предложения и соглашайтесь на наш мирный план». В любой момент США способны снова начать передавать Киеву разведданные, и тогда ситуация развернется в обратную сторону.

Третье — непредсказуемость самого Трампа, который постоянно меняет позицию. Сегодня среда, и американцы данные спутников не передают, а в четверг Трамп проснется и заявит о необходимости помочь Киеву со спутниковой разведкой и нарастить воздушные удары вглубь России. В преддверии выборов в Конгресс ему нужны уступки со стороны России, но после 3 ноября ситуация может поменяться. Именно поэтому, заключает эксперт, обольщаться не стоит: пауза с разведданными вовсе не означает окончательного разворота Вашингтона, а лишь отражает текущую конъюнктуру, в которой Зеленский пытается использовать любой информационный повод для давления на партнеров.

Ранее сообщалось, что в Кембридже Маска предупредили о рисках монополии SpaceX.