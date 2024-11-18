Bild: Германия передаст Украине ударные БПЛА, не поддающиеся РЭБ

Германия с декабря начнет поставлять Украине высокотехнологичные ударные беспилотники Helsing, которые не поддаются ликвидации с помощью систем радиолокационной борьбы (РЭБ), сообщило немецкое издание Bild.

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, в рамках этой программы Киеву будет передано 4 тыс. беспилотников, управляемых искусственным интеллектом (ИИ).

Отмечается, что поставки будут осуществляться партиями по несколько сотен единиц ежемесячно. Они будут финансироваться за счет средств правительства Германии.

Эксперты отмечают, что дальность полета беспилотников Helsing превышает в четыре раза дальность обычных дронов ВСУ. Кроме того, эти устройства способны нести взрывные боеприпасы, достаточные для уничтожения танков и блиндажей.

Отмечается, что стоимость беспилотников ниже, чем у аналогичных моделей. Как ранее отметил Писториус, БПЛА будут в первую очередь применять против российских командных центров и логистических объектов.

Ранее сообщалось, что жительница Германии вышла на акцию в поддержку Украины, изобразив украинцев кукарекающими петухами.