Немка вышла на акцию в поддержку Киева, изобразив украинцев кукарекающими петухами

Кристина из Германии не только активно все последнее время изучает украинский язык, но еще и ходит на митинги в поддержку Киева. Накануне, в воскресенье, 17 ноября, в Берлине состоялась очередная подобная акция, на которой на чем свет стоит критиковали бомбардировку ВС РФ энергетического сектора Украины. И тут, как передает телеграм-канал «Lomovka», у активистки что-то пошло не так.