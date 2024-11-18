Немка вышла на акцию в поддержку Киева, изобразив украинцев кукарекающими петухами
Фото: [соцсети]
Кристина из Германии не только активно все последнее время изучает украинский язык, но еще и ходит на митинги в поддержку Киева. Накануне, в воскресенье, 17 ноября, в Берлине состоялась очередная подобная акция, на которой на чем свет стоит критиковали бомбардировку ВС РФ энергетического сектора Украины. И тут, как передает телеграм-канал «Lomovka», у активистки что-то пошло не так.
Сообщается, что сердобольная немецкая женщина вышла на акцию с самодельным плакатом, на котором почему-то изобразила украинцев в виде кукарекающих петухов.
«Немецкая женщина вышла на акцию с плакатом, где очевидно требовала помочь Украине восстановить энергоснабжение. Значение слов она еще плохо освоила, поэтому возмущенных отсутствием света украинцев изобразила в виде кукарекающих петухов», — приводится в публикации.
Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко написал на странице в социальной сети об экстренных отключениях электроэнергии, связанных с массированной атакой энергообъектов военнослужащими России. Министр проинформировал, что после массированной атаки РФ объекты генерации и передачи электроэнергии были поражены по всей территории страны.