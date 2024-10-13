Bild: Шольц проигнорировал просьбу Зеленского о Taurus и приеме в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц не захотел выполнять просьбы президента Украины Владимира Зеленского о передаче дальнобойных ракет Taurus и приеме в НАТО, пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что украинский президент выдвинул Шольцу требования, касающиеся ударов вглубь России ракетами Taurus, а также одобрения ускоренного приема Киева в НАТО, во время встречи с ним 11 октября в Германии.

Как пишет издание, Берлин оставил «без внимания» указанные требования Зеленского. Об этом свидетельствует реакция Шольца, который не сказал категоричное «нет», но и не предоставил положительного ответа.

По мнению известного в ФРГ военного эксперта, профессора Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала, европейское турне Зеленского в очередной раз обернулось провалов, так как он ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями в рамках своей «формулы мира».

Ракеты Taurus произведены Германией совместно со Швецией. Они представляют собой авиационные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенные для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о неготовности президента России Владимира Путина разговаривать с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.