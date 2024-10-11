Глава МИД Германии Бербок заявила о неготовности Путина разговаривать с Шольцем

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский президент не готов говорить с немецким канцлером Олафом Шольцем. Ее слова в пятницу, 11 октября, приводит издание Reuters.

Напомним, что президент России и канцлер Германии не проводились официальных разговоров, в том числе и по телефону, начиная с декабря 2022 года. Уже в июне текущего года Шольц заявил, что планирует «в ближайшее время» поговорить с Путиным, на что пресс-секретарь российского президента рассказал, что в планах у Путина такого разговора не было.

Сейчас же, по словам Бербок, Путин не готов общаться с Шольцем даже по телефону, хотя ранее немецкий канцлер не оставлял надежд на диалог с российским президентом.