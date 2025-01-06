Блинкен прокомментировал атаки ВСУ в Курской области

По его словам, успешные действия ВСУ в этом регионе играют ключевую роль в укреплении позиций Украины на международной арене, особенно в свете предстоящих переговоров, пишет «Европейская правда».

«Их позиция в Курской области важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться», — подчеркнул Блинкен.

В то же время он отметил, что даже в случае достижения договоренностей, Украине крайне необходимы надежные гарантии безопасности.

6 января 2025 года ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области. Атака совпала с подготовкой к визиту спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Уже к 14:00 мск Министерство обороны РФ сообщило об отражении наступления украинских войск, утверждая, что за сутки ВСУ понесли значительные потери — до 340 человек.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о возможных провокациях ВСУ перед инаугурацией Дональда Трампа.