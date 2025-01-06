Рогов рассказал о возможных провокациях ВСУ перед инаугурацией Трампа

ВСУ могут устроить «кровавую провокацию» перед инаугурацией Дональда Трампа, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, эта провокация будет преследовать цели повышения переговорных позиций Киева, а также получения новой финансовой помощи и оружия.

«Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат», — сказал Рогов.

Он уточнил, что ВСУ могут устроить провокацию в канун ключевых дат. Так, например, 7 января в Германии на военной базе «Рамштайн» пройдет заседание контактной группы по поддержке Украины. Уже 20 января состоится инаугурация Трампа.

Рогов также заявил, что позиция Киева остается неизменной — власти стремятся избежать переговоров по урегулированию конфликта. Он уверен, что для украинской администрации продолжение конфликта связано с сохранением власти и коррупционных потоков.

Президент России Владимир Путин не раз предлагал киевскому режиму прекратить огонь и начать переговоры с условием вывода украинских войск. В качестве основных требований он выдвигал отказ от вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины, и принятие нейтрального статуса.

Ранее телеканал «Общественное» сообщил, что в Черкассах прогремели взрывы.