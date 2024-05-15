Блинкен спел в украинском баре песню про красно-бело-синие флаги

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в украинскую столицу спел в местном баре песню Нила Янга Rockin' in the Free World, сообщает Kyiv Independent.

Журналисты сообщили о том, что в социальных сетях набирают популярность видеоролики, на которых Блинкен играет на гитаре и поет с другими музыкантами на сцене в баре. Представитель заведения также подтвердил информацию о выступлении госсекретаря, но не дал дополнительных комментариев из соображений безопасности.

Песня, которую пел Блинкен, начинается со строчки о красно-бело-синих флагах на улицах, что вероятно, напоминало госсекретарю цвет флага Штатов. Отмечается также, что с момента выхода, данная композиция много раз использовалась в ходе политических мероприятий в Америке.

Ранее политолог Евстафьев выражал мнение, что Блинкен прибыл в Киев ради проверки.