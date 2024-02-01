Bloomberg: Киев заявил союзникам о тройном преимуществе РФ в снарядах

Киев заявил своим западным союзникам о том, что украинские солдаты испытывают критический дефицит снарядов для артиллерии. Об этом сообщило информагентство Bloomberg , чьи журналисты ознакомились с письмом главы украинского МИД Рустема Умерова.

Сообщается, что в письме украинский министр заявил о том, что ВС страны не могут превышать лимит в 2000 снарядов в день на линии фронта, протяженностью в полторы тысячи километров. В то же время, российская сторона использует втрое больше таких снарядов, отметили журналисты.

Отмечается, что Умеров указал на оружейный дефицит украинской стороны, который лишь усугубляется с каждым днем. В своем письме он попросил европейских союзников приложить больше усилий к поставкам миллиона снарядов для украинских ВС. По словам министра, в конфликтах обычно выигрывает та сторона, у которой больше снарядов.

Ранее издание WSJ сообщило, что планы Великобритании и Японии по помощи Украине снарядами застопорились.