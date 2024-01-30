WSJ: планы Британии помочь Украине снарядами с помощью Японии застопорились

Великобритания ранее рассчитывала закупить у японского правительства снаряды и передать их украинской армии. Все эти планы ни к чему не привели. Об этом заявило издание Wall Street Journal.

Журналисты сослались на точку зрения специалистов, знакомых с текущей ситуацией. Японские власти смягчили правила поставки вооружений за рубеж специально, чтобы иметь возможность помогать Киеву. Великобритания планировала закупать у японцев 155-миллиметровые снаряды, чтобы в дальнейшем переправлять их на Украину.

«Сейчас этот план застопорился», - утверждают осведомленные эксперты.

Британцы самостоятельно забраковали эту идею еще до того, как обратиться в Токио с подобным предложением. Точная причина такого шага не указывается, но, вполне возможно, что приостановка плана связана с тем, что снаряды от разных компаний-производителей не являются взаимозаменяемыми. Это означает, что купленные у японской компании Komatsu боеприпасы могут не подойти к тем артсистемам, которые уже находятся в распоряжении ВСУ.

Ранее немецкие журналисты опубликовали версию, что Лондон хотел приобрести дальнобойные ракеты Taurus у ФРГ. Английским военным это потребовалось, чтобы не остаться безоружными после отправки на Украину собственных ракет Storm Shadow.