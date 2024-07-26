Bloomberg: нападки Трампа на Харрис могут оттолкнуть избирателей

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп рискует отпугнуть часть своих избирателей своими нападками на политического оппонента Камалу Харрис. В частности, своими высказываниями политик может утратить аудиторию в виде женщин из пригородов, молодых американцев, а также афро- и латиноамериканцев. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg .

В материале говорится, что резкие высказывания Трампа в отношении Харрис демонстрируют то, насколько ее появление в качестве кандидата расстроило предстоящую гонку: штаб Трампа месяцами готовился к противостоянию с Байденом, но решение последнего о выходе из гонки застало кампанию Трампа врасплох.

В то же время, республиканцы в палате представителей предостерегали однопартийцев от нападок на расу и гендер оппонентов, сообщило агентство.

Согласно информации главы предвыборного штаба Харрис Дженнифер О'Мэлли Диллон, 7% избирателей еще не решили, кого хотят поддержать, и их можно было бы убедить проголосовать за Харрис. Отмечается, что большая часть этих 7% состоит из афро- и латиноамериканцев, а также жителей Штатов моложе 30 лет.

Трамп называл Харрис «слабым прокурором», а также «злой и тупой», а из-за манеры смеха дал ей прозвище «Камала-хохотушка». В то же время, сторонники политика называли Харрис «амбассадором DEI».

Ранее публицист Холмогоров выразил мнение, что лидерство Харрис в предвыборной гонке было «нахимичено».