Европейским членам НАТО потребуется более десяти лет для значительного улучшения своего оборонного сектора, считают аналитики агентства Bloomberg.

Эксперты оценивают, что для достижения необходимых стандартов 15 крупнейшим европейским государствам — участникам Альянса потребуется ежегодно инвестировать от $340 до млрд в свою оборону.

Как пишет Bloomberg, масштабное перевооружение в Европе сталкивается с серьезными трудностями, включая задержки в производственных процессах военных компаний. По состоянию на 2024–2025 годы, цепочки поставок продукции работают на пределе своих возможностей, из-за чего наращивание оборонных мощностей и изготовление необходимого военного оборудования значительно замедляется.

Процесс перевооружения также находится под пристальным вниманием международных лидеров, включая президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал страны Европы за недостаточные инвестиции в обороноспособность НАТО.

В своих публичных выступлениях американский лидер настойчиво требовал от союзников увеличить расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), подчеркивая необходимость их вклада в общую безопасность альянса.

Ранее военный эксперт Михаил Поликарпов рассказал в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», во что может превратиться конфликт России с НАТО.