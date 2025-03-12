«Любой конфликт с НАТО станет ядерным»: военный эксперт оценил шансы российского флота в войне

Американские СМИ оценили шансы российского крейсера «Адмирал Нахимов» выжить в войне с НАТО. По мнению издания 19FortyFive, это возможно лишь при поддержке морской авиации. Однако любой конфликт с НАТО непременно перерастет в ядерный, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» военный эксперт Михаил Поликарпов.

По его словам, у надводных кораблей российского флота действительно немного шансов выжить, так как они станут мишенями.

«Но в условиях глобального конфликта с НАТО, который перейдет в ядерную фазу, у НАТО не больше шансов выжить. Судьба отдельного корабля, который они могут забросать ракетами, печальна. И, скорее всего, от массированной атаки ракетами или беспилотными аппаратами он не отобьется», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но в условиях ядерного конфликта, который неизбежен, это будет уже не так важно и критично, продолжил Поликарпов.

«В этом контексте судьба «Нахимова» нас мало будет интересовать, точно так же, как и НАТО будет интересовать сам факт существования европейских стран, которые в него входят», — заключил эксперт.

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