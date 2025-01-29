Bloomberg: Рубио и Каллас продолжат оказывать давление на Россию

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава европейской дипломатии Кая Каллас договорились продолжать оказывать давление на Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые рассказали об итогах телефонного разговора сторон.

Во время обсуждения Каллас и Рубио акцентировали внимание на необходимости укрепления сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и США. В центре внимания оказались общие приоритеты во внешней политике, а также проблемы, связанные с растущим влиянием Китая.

Рубио подчеркнул, что для обеспечения устойчивого мира на Украине США должны занять активную позицию в будущих переговорах. Он выделил завершение конфликта на Украине как один из основных приоритетов американской внешней политики.

Каллас охарактеризовала Россию как «экзистенциальную угрозу» для Европы и отметила, что Украина предоставляет странам ЕС время для подготовки к возможным конфликтам в будущем.

Ранее глава евродипломатии Каллас призвала увеличить объем помощи Украине, чтобы развернуть фронт на восток.