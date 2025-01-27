Каллас призвала увеличить объем помощи Украине, чтобы развернуть фронт на восток

Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что фронт Украины продолжает двигаться на запад, из-за чего стране нужно предоставлять больше помощи. К такому выводу Каллас пришла после заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что хотя ЕС уже выделили Украине более €100 млрд в качестве мер поддержки, этого все равно недостаточно для эффективного противостояния вызовам, с которыми сталкивается страна.

Кроме того, Каллас высказалась о необходимости выстраивания диалога с новой администрацией США. По ее словам, Евросоюз должен научиться разговаривать с Вашингтоном на «языке сделок».

«Это означает всегда и по всем вопросам вести переговоры. Мы должны также разговаривать на этом языке», — сказала Каллас.

Кроме того, она поддержала недавнее требования Дании о более активном диалоге с Вашингтоном по вопросу Гренландии, однако воздержалась от критики Трампа в связи с его высказываниями о присоединении острова.

Она подчеркнула, что в сложных международных отношениях предпочтительнее акцентировать внимание на позитивных моментах сотрудничества, а не на разногласиях.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о сложных отношениях республики с США.