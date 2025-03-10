Bloomberg сообщило о подготовке команды Трампа к ослаблению санкций против РФ

Советники президента США Дональда Трампа активно прорабатывают варианты для смягчения антироссийских санкций. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Эксперты отмечают, что такие шаги новой администрации Белого дома на фоне приостановленных обсуждений по гарантиям безопасности США для Украины вызывают значительное внимание как в Вашингтоне, так и в Европе. Некоторые даже обеспокоились «потеплением» отношений между Москвой и Вашингтоном.

Отмечается, что администрация США рассматривает возможности для отмены антироссийских санкций, введенных в ответ на начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

По данным источника, Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов США разработать варианты ослабления ограничений, однако неясно, каким образом это будет осуществлено и какие условия Вашингтон может предложить взамен.

Санкции против России начали активно вводиться со стороны Запада с 2014 года — после возвращения Крыма в состав РФ. В 2017 году был принят закон CAATSA, который ограничивает деятельность оборонного и энергетического секторов России.

С каждым годом санкции только усиливались, и к 2022 году было опубликовано 28 обновлений санкционных списков.

После начала спецоперации на Украине в 2022 году санкции были существенно ужесточены и охватили крупнейшие государственные компании, системообразующие банки, а также ряд высокопоставленных российских чиновников.

Всего было применено около 80 пакетов ограничений в отношении РФ, касающихся различных аспектов народного хозяйства, государственных структур, культурных деятелей и СМИ.

Ранее в США сообщили, что в Конгресс внесут законопроект о «санкционном аде» против России.