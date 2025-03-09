В конгресс США внесут законопроект о «санкционном аде» против России

В беседе с журналистами телеканала Fox News сенатор Линдси Грэм* сообщил о своих планах представить на следующей неделе в Конгрессе США законопроект, предусматривающий введение ограничительных мер в отношении энергетического и энергетического секторов российской экономики.

По словам Грэма, если Москва не проявит готовности к мирным переговорам, то Соединенные Штаты должны применить к ней «санкционный ад».

«Что касается России, я представлю санкции против их банковского сектора и энергетического сектора на следующей неделе, чтобы призвать их сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.

Ранее глава госдепа Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

А премьер Британии Стармер, в свою очередь, намерен призвать глав ЕС увеличить военные расходы.

* — признан в России террористом и экстремистом