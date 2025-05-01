Bloomberg: США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых

В среду, 30 апреля, между Вашингтоном и Киевом было заключено соглашение, которое дает США право доступа к украинским природным ресурсам. Об этом стало известно из сообщения агентства Bloomberg, которое ссылается на свои источники.

Согласно имеющейся информации, договор даст Соединённым Штатам Америки преимущественное право участвовать в новых инвестиционных проектах, связанных с освоением природных богатств Украины, таких как графит, алюминий, а также природный газ и нефть.

Официально пока данная информация пока не подтверждена.

Ранее в ходе общения с представителями американских СМИ специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что процесс согласования сделки с Украиной по добыче полезных ископаемых затягивается из-за перевода документов. В отличие от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Келлог не подтвердил факт подписания соглашения.