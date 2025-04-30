Киев утвердил окончательные решения для подписания соглашения об ископаемых с США
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Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что Киев дал согласие на заключение договора с Соединенными Штатами в области природных ресурсов. Об этом сообщает УНИАН.
По информации, предоставленной Шмыгалем, рассматривается вопрос о формировании инвестиционного фонда для восстановления. Предполагается, что фонд будет основан на принципе равного участия, и обе стороны будут иметь одинаковые права голоса.
«Украина сохранит полный контроль над своими недрами, инфраструктурой и природными ресурсами. Соглашение не предусматривает долговых обязательств, только прямые инвестиции», — отметил украинский премьер.
Организация будет выделять средства на инициативы и гарантировать коммерческие приобретения по схеме «бери или плати». По мнению Шмыгаля, это не станет препятствием для интеграции Украины в Евросоюз.
Фонд будет создаваться благодаря финансовым вкладам Соединённых Штатов Америки и Украины. В настоящее время детали распределения ресурсов и ключевые области для инвестирования находятся в процессе уточнения.
В ходе общения с представителями американских СМИ специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что процесс согласования сделки с Украиной по добыче полезных ископаемых затягивается из-за перевода документов. В отличие от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Келлог не подтвердил факт подписания соглашения.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США могут ослабить санкции в обмен на мир на Украине.