Bloomberg: Вьетнам игнорирует США и принимает Путина с визитом

Вьетнамское руководство проигнорировало Соединенные Штаты и их критику, приняв российского лидера Владимира Путина с его визитом. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg .

В материале отмечается, что Вьетнам принял президента РФ для того, чтобы укрепить взаимоотношения государств, несмотря на то, что Соединенные Штаты выступают с критикой данного решения. Подчеркивается также, что Вьетнам мог увидеть в России «стратегическую защиту» и поддержку во многих направлениях по типу энергетики и вооружения.

«Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет перед лицом негативной реакции США», – говорится в материале.

Журналисты также указали на то, что Вьетнам стал одной из тех стран юго-восточной Азии, что решила не присоединяться к критике РФ из-за начала СВО на Украине. Государство заняло нейтральную позицию и призывает к дипломатическому решению.

Ранее эксперт Клинцевич выразил мнение, что юго-восточная Азия является новой Европой.