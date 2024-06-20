Эксперт Клинцевич считает, что Юго-Восточная Азия является новой Европой

Глава государства Владимир Путин в ближайшие дни посетит Вьетнам. Ожидается, что в ходе визита будут подписаны некоторые документы о взаимодействии в различных областях. По словам руководителя Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, Вьетнам является для нашей страны прежде всего торгово-экономическим партнером. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Юго-Восточная Азия сейчас является новой Европой, где происходит расцвет технологий и резкий экономический рост, в отличие от стран Старого Света, которые регулярно деградируют и ухудшают свои возможности. В связи с чем нормальное плановое взаимодействие имеет большое значение.

По мнению эксперта, развитие торгово-экономического партнерства с Вьетнамом станет способствовать усилению влияния нашей страны в регионе, поэтому возобновлять с этим государством военно-техническое сотрудничество такого рода, какое было во времена СССР, не имеет смысла.

Он уточнил, что Москва немного по-другому выстраивает взаимодействие со государствами, в отличие от СССР, который всегда ставил политику перед экономикой. В результате этого Советский Союз содержал колоссальное число баз, стран, таким образом уровень жизни советских людей подрывался тем, что страна отправляла огромное количество различных вооружений бесплатно в иные государства для проецирования своего советского образа жизни. На сегодняшний день подход к взаимодействию более грамотный – прежде всего он заключается в возможности вместе развивать экономику и зарабатывать.