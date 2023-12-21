«Боевые действия возобновятся с новой силой»: почему ХАМАС отклонило предложение о гуманитарной паузе

Палестинская группировка ХАМАС отказалась от недельного перемирия, предложенного Израилем. По словам палестинских чиновников, организация выступает против гуманитарных пауз и добивается полного прекращения огня в секторе Газа.

Политолог Вадим Сипров рассказал, пытается ли ХАМАС затянуть конфликт с Израилем, и объяснил, чего добиваются боевики, отклоняя предложения о перемирии.

«ХАМАС убило двух зайцев: отказавшись от недельного перемирия, главари группировки создали проблемы не только Израилю, но и администрации президента США Джо Байдена», — поделился своим мнением Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, США стремятся закончить конфликт в секторе Газа к началу 2024 года, но, вероятно, теперь Израиль не сможет добиться военной победы в наземной операции в столь сжатые сроки.

«Израильские власти хотели воспользоваться гуманитарной паузой для перегруппировки, пополнения запасов и ротации на линии боевого соприкосновения. Теперь у Израиля не будет такой возможности: боевые действия возобновятся с новой силой и продлятся минимум до февраля», — предположил собеседник.

Политолог добавил, что по окончании рождественских каникул представителям администрации президента Байдена придется объяснять конгрессменам, почему военная помощь Израилю оказалась недостаточной для полного разгрома боевиков ХАМАС.

Ранее мы раскрыли другие подробности отказа ХАМАС от недельного перемирия.