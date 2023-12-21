WSJ: ХАМАС отказалось от продления перемирия в секторе Газа

Движение палестинского сопротивления ХАМАС отвергло предложенную ранее Тель-Авивом инициативу об еще одном временном прекращении боев в секторе Газа сроком на одну неделю, пишет Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

Как отметили собеседники издания, исламисты поставили условие, заявив, что их устроит только полное и бессрочное прекращение огня в Газе.

Ранее израильское руководство предложило освободить нуждающихся в медпомощи 40 удерживаемых на территории Израиля женщин, детей и стариков. Взамен Тель-Авив обещал приостановить на семь дней любые воздушные и наземные операции в палестинском анклаве.

«ХАМАС отвергло предложение Израиля об остановке боев на одну неделю в обмен на несколько десятков заложников, заявив, что группировка не будет обсуждать освобождение израильских заложников до тех пор, пока сначала не вступит в силу прекращение огня», — сообщил источник журналистов.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».