5 декабря на сайте немецкого парламента был опубликован документ, из которого стало известно, что Бундестаг не принял две резолюции, направленные против России. Эти инициативы были предложены партией "Союз 90/Зеленые".

В соответствии с публикацией, Бундестаг не поддержал два законопроекта. Они касались использования замороженных российских активов для помощи Украине и предотвращения российских ядерных сделок на заводе в Лингене, где производят топливные элементы.

Отмечается, что первое предложение получило одобрение 77 депутатов, в то время как 455 политиков высказались против, а еще 53 воздержались. Второе предложение поддержали 130 депутатов, но 453 парламентария выступили против.

Первая депутатская инициатива была направлена на помощь украинской экономике, а вторая касалась отмены ядерных соглашений между Россией и ФРГ.

Ранее сообщалось, что западный план по конфискации российских активов провалился.