«Заморозили намертво». Западный план по конфискации российских активов провалился: кто его заблокировал?

План Еврокомиссии по переводу Украине миллиардов евро за счет доходов от замороженных российских активов вновь забуксовал. Страны Евросоюза не смогли договориться на ключевой встрече. Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз в очередной раз не сумел преодолеть внутренние разногласия по крайней мере мере помощи Киеву. Плановое заседание комитета постоянных представителей (Coreper) в Брюсселе, где обсуждалась схема так называемого репарационного кредита, завершилось без практических решений.

Инициатива предполагала изъятие прибыли от замороженных российских суверенных активов и их направление на поддержку Украины. Общая сумма, о которой шла речь, могла составить около €3 млррд в год. Однако, как стало известно, послы государств-членов ЕС не пришли к консенсусу, оставив вопрос в подвешенном состоянии.

