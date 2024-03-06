Бывший генсек НАТО Расмуссен раскритиковал действия лидеров Франции и ФРГ

Экс-глава Северо-Атлантического военного блока Андерс Фог Расмуссен считает, что союзники Украины должны действовать очень быстро и решительно. В то же время Олаф Шольц и Эммануэль Макрон не предпринимают необходимых действий для помощи Киеву. Его точку зрения изложила газета Neue Zürcher Zeitung, которая издается в Швейцарии.

По его мнению, главы Германии и Франции действуют слишком нерешительно, поскольку опираются на общественное мнение. Но в военное время такие действия недопустимы, в этом уверен Расмуссен.

«Федеральный канцлер Шольц слишком медлительный, слишком сомневающийся. Он ведет себя не как руководитель», - указал бывший глава НАТО.

Все разговоры, которые ведет Макрон, он назвал болтовней. В особенности это касается заявления о возможности ввести войска западных государств на Украину. Расмуссен считает, что Макрон просто пытается заболтать эту тему, маскируя то, что Франция оказывает крайне малую помощь украинской армии.

Ранее появлялись сообщения, что Венгрия выполнила еще одну часть своих обязанностей перед НАТО, подписав ратификацию Швеции в составе данной организации. Ранее венгерские власти старались оттянуть этот момент.