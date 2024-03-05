Президент Венгрии Тамаш Шуйок выполнил часть возложенных на себя обязательств, подписав ратификацию членства Швеции в НАТО.

По информации пресс-службы президента, это стало первым решением, принятым Шуйоком с момента его вступления в должность главы государства.

Указ был подписан от 26 февраля 2024 года. Этот шаг отражает не только стремление Венгрии к укреплению своих международных партнерских отношений, но и поддержку процесса расширения НАТО. Ранее Венгрия всячески оттягивала процесс ратификации Швеции в НАТО.

Ратификация членства Швеции в НАТО отражает изменяющуюся динамику безопасности в регионе и по мнению властей России, привести к еще большей эскалации конфликта между Москвой и северо-атлантическим военным блоком.

Ранее мы сообщали о том, что украинский посол призвал отправлять Киеву все европейское оружие.