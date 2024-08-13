Бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского Юрий Даниленко обратился к нему из российского плена. Видеообращение оказалось в распоряжении РИА Новостей.

Даниленко попал в плен к добровольцам российского отряда «Невский», выполняющего задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. На видео солдат ВСУ призвал Зеленского обратить внимание на отношение к российским военнослужащим в украинском плену.

«Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение», — сказал Даниленко.

Он рассказал, что рос с Зеленским в одном дворе в городе Кривой Рог. Военнослужащий также добавил, что командование ВСУ относится к своим солдатам как к пушечному мясу, бросая их на отработку.

Даниленко по своему желанию сдался в плен к российским бойцам. На себе он принес раненного ВСУ российского солдата, который истекал кровью. По словам украинца, при первой попытке сдаться в плен он получил выстрелы в спину от своих же сослуживцев.

Солдат ВСУ получил два ранения ноги. Он больше недели прятался в погребе, рядом с которым встретил российского военнослужащего.

В интервью РИА Новости один из бойцов подразделения «Невский» рассказал, что Даниленко 1,5 километра нес на себе россиянина к позициям ВС РФ.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2024 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирных граждан ЛНР и ДНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ в результате референдумов.

Ранее командир подразделения «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов назвал фейком информацию о сдаче бойцов своей группировки в плен ВСУ.