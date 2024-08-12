Алаудинов назвал вбросами ВСУ сообщения о сдаче в плен бойцов «Ахмата»

Сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» являются вбросами со стороны ВСУ, заявил командир подразделения генерал-майор Апты Алаудинов.

«Ни один боец «Ахмата» в плен не сдался, ребята бьются как львы. Если это наш боец, зачем прятать его лицо, покажите, назовите его позывной, сделайте так, чтобы стало стыдно его командиру», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что спецназ «Ахмат» для ВСУ как кость в горле, «противник просто визжит».

По словам Алаудинова, сегодняшний день для «Ахмата» ознаменовался более скромными результатами, чем накануне. В общей сложности бойцы подразделения уничтожили «всего» 12 единиц техники и не такое большое количество противника, как вчера.

Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные уничтожили в Курской области более 30 единиц спецтехники за день, что стало рекордным количеством на этом направлении.