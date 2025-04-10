CBS: Трамп ошибочно позвонил бывшему «помощнику-неудачнику»

Президент США Дональд Трамп по ошибке позвонил своему бывшему помощнику Герберту Макмастеру, которого он ранее называл «слабым и неэффективным неудачником». Об этом стало известно CBS.

Макмастер, который проработал в администрации Трампа 13 месяцев, был уволен после публичной критики позиции США по отношению к России.

Как отметил источник, звонок из Белого дома поступил Макмастеру 3 марта. На другом конце телефонной линии экс-чиновнику сообщили, что с ним хочет поговорить президент.

Трамп обратился к Макмастеру «Генри». Мужчине это не понравилось, и он уточнил, что его зовут Эйч Ар Макмастер, однако это лишь разозлило Трампа, который начал критиковать своего бывшего сотрудника.

Как позже выяснилось, Трамп планировал поговорить с губернатором Южной Каролины Генри Макмастером. Ошибка произошла из-за путаницы с именами, которую допустил один из помощников американского лидера.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп на несколько месяцев приостановил введение пошлин против более 75 стран.