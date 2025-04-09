Трамп отсрочил введение пошлин для ряда «сговорчивых» стран

Американский президент Дональд Трамп распорядился о приостановке торговых пошлин в отношении свыше 75 стран из 185 в списке. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

В посте Трамп подчеркнул, что руководители более 75 стран связались с его командой по поводу введенных пошлин. Государства не приняли никаких ответных мер против США, а также оказались открыты для переговоров.

Страны политик в публикации не уточнил, но отметил, что готов оттянуть момент введения тарифов на определенный срок.

«Я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно», — написал Трамп.

Однако продолжает доставаться Китаю. Трамп обвинил Поднебесную в неуважении и повысил пошлины со 104% до 125%.

Напомним, что Дональд Трамп начал торговое давление на ряд государств. 2 апреля он объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Помимо Китая, высокие тарифы действуют у заморской территории Франции, Камбоджи, Лаоса, Сирии и многих других. В список попали 185 стран, однако, судя по обновленным данным, на три месяца можно вычеркнуть 75 из них минимум.

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