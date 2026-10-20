Средства массовой информации широко анонсируют предстоящую встречу Владимира Зеленского и специального представителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа, которая состоится в столице Норвегии. По сообщениям журналистов, в Осло будут обсуждаться варианты решения вооруженного конфликта на Украине. Политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей выразил сомнение, что переговоры принесут что-то новое: ничего принципиально иного в Осло не произойдет, поскольку у сторон остаются разные подходы к решению вопроса.

По его словам, лично Трампу не нравится Зеленский, и он захотел его поменять, но что дальше? Трамп говорит, что смена нужна, чтобы военные действия закончились, однако сам Зеленский — человек-функция, и на его месте может быть кто угодно. Дело в том, что американцам важно сохранить политический режим и контроль над территорией Украины, поэтому Трамп постоянно говорит о необходимости остановить боевые действия: для него продвижение российских войск — это запись в графе убытки. Трамп хочет, чтобы Зеленский вывел войска с Донбасса, и думает, что после этого всем наступит счастье, а он сам выступит в роли спасителя. Трамп и коллективный Запад хотят изобразить уход ВСУ с Донбасса как большую уступку России.

Однако, по мнению эксперта, ничего подобного не произойдет: это будет только начало и даст возможность начать переговоры по существу. Донбасс Россия и так освободит, это наша земля, поэтому нацистского режима там не будет, и России в этом плане уступки Зеленского или Трампа не нужны. Таким образом, встреча в Осло, скорее всего, станет очередным эпизодом политического торга, в котором Вашингтон пытается представить ограниченные шаги Киева как значимый компромисс, тогда как для Москвы ключевые вопросы — контроль над территориями и устранение угроз — остаются неизменными и не зависят от смены украинского лидера или формата переговоров.

Ранее в Совфеде предупредили о риске применения химоружия в Донбассе.