Вооруженные силы Украины способны задействовать химическое оружие на подконтрольных им территориях ДНР, чтобы создать зону «выжженной земли» перед продвижением российских войск. О высокой вероятности подобных провокаций, в частности в окрестностях Славянска и Краматорска, сообщил ТАСС сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил о регулярных нарушениях Киевом Конвенции о запрещении химического оружия, добавив, что западные страны содействуют применению токсичных веществ против российских граждан и координируют эти действия.

По оценке Александра Волошина, приближение освобождения Краматорска и Славянска вызывает наибольшее опасение. Сенатор отметил, что украинское командование действует по радикальным методичкам и готово применить опасные химикаты, игнорируя гибель людей и масштабы экологических последствий, которые затронут весь регион.

Использование ядовитых соединений на поле боя — это не просто игнорирование международных норм, а прямое преступление, в первую очередь бьющее по гражданскому населению. Парламентарий подчеркнул, что киевские власти неоднократно устраивали опасные акции под чужим флагом. В связи с этим жителям прифронтовых территорий стоит проявить максимальную осторожность, а мировому сообществу и международным структурам — отбросить политическую ангажированность, трезво оценить факты и не допустить масштабной трагедии.