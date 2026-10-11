Тактика «выжженной земли»: в Совфеде предупредили о риске применения химоружия в Донбассе

Сенатор Волошин: ВСУ химоружием могут оставить от Донбасса выжженную землю

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Вооруженные силы Украины способны задействовать химическое оружие на подконтрольных им территориях ДНР, чтобы создать зону «выжженной земли» перед продвижением российских войск. О высокой вероятности подобных провокаций, в частности в окрестностях Славянска и Краматорска, сообщил ТАСС сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил о регулярных нарушениях Киевом Конвенции о запрещении химического оружия, добавив, что западные страны содействуют применению токсичных веществ против российских граждан и координируют эти действия.

По оценке Александра Волошина, приближение освобождения Краматорска и Славянска вызывает наибольшее опасение. Сенатор отметил, что украинское командование действует по радикальным методичкам и готово применить опасные химикаты, игнорируя гибель людей и масштабы экологических последствий, которые затронут весь регион.

Использование ядовитых соединений на поле боя — это не просто игнорирование международных норм, а прямое преступление, в первую очередь бьющее по гражданскому населению. Парламентарий подчеркнул, что киевские власти неоднократно устраивали опасные акции под чужим флагом. В связи с этим жителям прифронтовых территорий стоит проявить максимальную осторожность, а мировому сообществу и международным структурам — отбросить политическую ангажированность, трезво оценить факты и не допустить масштабной трагедии.

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