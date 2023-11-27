«Человек уже на исходе»: названы ужасающие последствия заболевания Байдена

Состояние президента США Джо Байдена вызывает серьезные опасения не только у рядовых американцев, но и в профессиональных кругах. Разговоры о его возможном слабоумии не утихают с самого первого дня, когда он занял президентское кресло.

Так, бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что глава государства не в состоянии выполнять свои обязанности, а его дальнейшее нахождение на посту угрожает американской безопасности.

Эту информацию подтвердила и врач-терапевт Севинч Алиева, отметившая, что у Байдена началась уже серьезная деградация.

«Он уже дезориентирован. Когда он выступает, у него появляются какие-то иллюзии, галлюцинации, он думает о прошлом. Это уже небезопасно, человек на исходе — неутешительная деменция. Боюсь, что если его изберут на второй срок, последующие четыре года его правления будут неблагоприятными, небезопасными для США», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, есть несколько признаков, указывающих на проблему.

«Он уже не так четко выражает свои мысли, слова не выговаривает, повторяет несколько раз одно и то же, мыслит очень медленно. Может и не мыслит, а просто говорит то, что первое приходит в голову, вспоминает умершего сына», — продолжила собеседница.

Медик добавила, что Байден потерялся во времени и в пространстве.

«Он живет в своем мире, своими мыслями и фантазиями. У него старые мысли в голове, о прошлом. А то, что происходит сейчас, он не понимает. Уже все. Дальше станет только хуже», — подытожила Алиева.

Ранее мы сообщали, что Байден пожалел о своих словах, сказанных о числе погибших в секторе Газа.