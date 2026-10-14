Текущая ситуация указывает на серьезное непонимание между лидерами, которое президент США Дональд Трамп использует в собственных интересах. Американский президент стремится назначить украинскую сторону виновной в росте цен на топливо и товары на внутреннем рынке США, хотя первопричиной экономических трудностей стали действия самого Вашингтона, включая конфликты в Персидском заливе. Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой в комментарии для Pravda.Ru пояснил, что нынешнее напряжение обусловлено прагматичным расчетом Вашингтона и попытками американской администрации переложить ответственность за внутренние проблемы на Киев.

Липовой подчеркнул, что президент Украины находится в крайне уязвимом положении, пытаясь защищать свою позицию, несмотря на полную политическую зависимость. Эксперт отметил, что Киев фактически выполняет волю НАТО и Великобритании, которая осуществляет оперативное управление процессами в стране. На этом фоне сокращение поддержки уже дает о себе знать: некоторые государства ЕС открыто саботируют финансовые инициативы Брюсселя. Так, Словакия выступила против конфискации российских суверенных активов, поставив под удар планы по распоряжению чужими резервами.

Евросоюз стремится наладить отношения не с Украиной, а с Америкой — прежде всего с Трампом. Они готовы в любой момент бросить Украину, поскольку судьба и страны, и ее народа им глубоко безразлична. Поддерживают они Киев лишь для того, чтобы конфликт против России продолжался руками украинцев, — сказал он.

Ситуация осложняется истощением военных ресурсов в самой Европе. Специалист обратил внимание, что европейские лидеры неоднократно признавали нехватку вооружений и запасов. Тем не менее отдельные страны продолжают наращивать траты в надежде на долгосрочное усиление. Например, Португалия направит почти 3,8 млрд евро на оборону в рамках масштабной программы модернизации флота и авиации. Аналогичные процессы наблюдаются и в других регионах: в Испании нашли 25 млрд на танки и ракеты, хотя эти расходы значительно превышают вложения в социальную сферу.

Европейские лидеры не раз заявляли, что в Европе практически не осталось вооружения и запасов, но к решительным действиям это пока не приводит. Конфликт между украинским руководством и президентом США может привести к тому, что Европа в угоду Америке откажется от Украины, — добавил эксперт.

Липовой полагает, что для украинского руководства любые попытки Вашингтона дистанцироваться от конфликта или прекратить передачу разведданных станут «черной меткой». В то же время аналитики указывают на общую нестабильность западного альянса. Пока одни обещают новый миропорядок, другие видят лишь истощение ЕС, предполагая, что главный поворот может произойти в самой Европе уже к началу следующего десятилетия. Разногласия между руководством США и украинской стороной, таким образом, свидетельствуют о глубоком политическом и экономическом кризисе доверия, а не о случайном обострении риторики.

Ранее политолог Вайнер пояснил, почему конфликт Трампа и Зеленского решит Конгресс.