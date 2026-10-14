Конфликт Трампа и Зеленского: политолог пояснил, почему все решит Конгресс

Конфликт Дональда Трампа и Владимира Зеленского стремительно переходит в новую фазу, превращаясь из словесной дуэли в полноценную политическую схватку. После очередной жесткой перепалки американский президент уже неоднократно дал понять, что украинцам «пора задуматься о новом политическом лидере». По словам политолога Грега Вайнера, подобные заявления звучат не как эмоциональный выпад, а как сознательный сигнал о смене отношения Вашингтона к Киеву. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что ключ к пониманию дальнейшего развития событий лежит в результатах промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Зеленский, при всех его минусах и плюсах, по разным причинам сохраняет популярность в Америке — ее уровень оценивается примерно в 60%. Это обстоятельство заметно ограничивает свободу маневра Трампа. Вероятно, до выборов он не решится на жесткие шаги в отношении украинского лидера: несколько резких высказываний уже сделаны, и на этом американский президент, скорее всего, остановится. Сам Зеленский и вся Европа при этом открыто рассчитывают на поражение республиканцев.

По мнению эксперта, все же именно поражение способно радикально изменить расклад. Если Трамп проиграет выборы, ему будет нечего терять, и тогда он сможет развернуться в сторону давления на Зеленского со страшной силой, добиваясь его отставки. Парадокс в том, что против него в этом случае окажется большинство Конгресса, которое примет сторону украинского лидера. Возникнет патовая ситуация, при которой Трамп не сможет реализовать свои угрозы, но сама борьба приобретет затяжной и изнурительный характер.

Он резюмировал, что в целом итог противостояния напрямую зависит от исхода голосования. Победа республиканцев, вероятно, заставит Трампа действовать осторожнее, тогда как их поражение, напротив, может кратно усилить его давление на Зеленского. В любом случае конфликт двух лидеров рискует превратиться в долгосрочный фактор мировой политики, где личные амбиции тесно переплетутся с институциональными ограничениями американской системы власти.

Ранее политолог Скориков заявил, что Зеленский делает ставку на «хромую утку» Трампа.