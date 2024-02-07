Чешский эксперт Людвиг заявил, что Украине придется уступить территории ради мира

Чешский аналитик Ян Людвиг считает, что украинскому государству придется уступить территории российской стороне для того, чтобы конфликт завершился. Таким мнением он поделился в интервью изданию Forum 24 .

Людвиг отметил, что Киеву трудно вести боевые действия, так как военно-промышленный комплекс страны не соответствует мощностям российского оборонного сектора.

«Если Запад не готов (поставлять оружие ВСУ. — ред.), то у Украины остается выбор: воевать дальше или предложить России территориальные уступки», — считает Людвиг.

Он подчеркнул, что в конечном итоге Киев будет терпеть неудачи и испытывать нехватку оружия и боеприпасов.

Отдельно чешский эксперт подчеркнул, что НАТО не готова вступать в прямое противостояние с Россией. Именно поэтому, считает он, вхождение Украины в Североатлантический альянс не поможет решить проблему.

Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ не поможет Украине в возвращении территорий. В СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский собирается отправить главкома в отставку. Свои планы украинский лидер подтвердил в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

В результате референдумов в сентябре 2022 года территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали частью России. Большинство жителей этих регионов выразили желание жить под российским флагом.