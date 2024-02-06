Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не поможет Киеву вернуть утраченные территории. Таким мнение он поделился на своем YouTube-канале.

Он также считает, что отставка Залужного никак не повлияет на ситуацию на фронте.

«Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. Я считаю это больше, чем ошибкой», — сказал Стариков.

Ряд западных СМИ в конце января, а также украинская пресса, сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский размышляет над тем, чтобы уволить Залужного. В иностранных источниках говорилось о конфликте, который возник между украинским президентом и главкомом из-за неудачных результатов контрнаступления.

Позже в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский подтвердил, что думает о возможности заменить Залужного. По информации издания «Украинская правда», Зеленский таже намерен заменить начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу.

Украина лишилась территорий в результате референдума, который был проведен в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в сентябре 2022 года. Жители этих регионов выразили желание стать частью России.

Ранее издание Asia Times сообщило о том, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Киев для предотвращения военного переворота.