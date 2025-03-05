Чиновники из США тайно переговорили с Зеленским после конфликта с Трампом
CNN: американские чиновники установили секретные каналы связи с Зеленским
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После напряженного разговора между Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом представители администрации США, включая советника по Украине Кита Келлога, установили тайные каналы связи с украинским лидером, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По сведениям телеканала, американские чиновники акцентировали внимание на важности скорейшего налаживания отношений с администрацией Белого дома.
Они настоятельно рекомендовали украинской стороне направить диалог в конструктивное русло, предваряя выступление Трампа перед Конгрессом США.
Телеканал сообщает, что вскоре после этих контактов Зеленский опубликовал сообщение в социальной сети X, выразив свое разочарование результатами встречи с Трампом.
Ранее сообщалось, что Макрон и Стармер могут сопроводить Зеленского на разговор с Трампом.