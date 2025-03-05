Чиновники из США тайно переговорили с Зеленским после конфликта с Трампом

После напряженного разговора между Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом представители администрации США, включая советника по Украине Кита Келлога, установили тайные каналы связи с украинским лидером, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По сведениям телеканала, американские чиновники акцентировали внимание на важности скорейшего налаживания отношений с администрацией Белого дома.

Они настоятельно рекомендовали украинской стороне направить диалог в конструктивное русло, предваряя выступление Трампа перед Конгрессом США.

Телеканал сообщает, что вскоре после этих контактов Зеленский опубликовал сообщение в социальной сети X, выразив свое разочарование результатами встречи с Трампом.

Ранее сообщалось, что Макрон и Стармер могут сопроводить Зеленского на разговор с Трампом.