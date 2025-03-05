Стармер и Макрон хотят сопроводить Зеленского на разговор с Трампом

Издание Daily Mail сообщило , что британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон планируют совместный визит в Вашингтон на следующей неделе, сопровождая Владимира Зеленского, для презентации плана мирного урегулирования украинского конфликта.

Ссылаясь на дипломатические источники, издание сообщает о готовности лидеров представить свое видение выхода из кризиса.

Ранее Макрон в интервью Figaro сообщил о предложении, разработанном совместно со Стармером, о прекращении огня на месяц в воздушном пространстве, на море и в отношении энергетической инфраструктуры Украины.

По словам Макрона, предложение не затрагивает наземные действия из-за сложности контроля за соблюдением перемирия на протяженной линии фронта.

Согласно британским правительственным источникам, Лондон предпринимает активные действия на всех уровнях, чтобы убедить Вашингтон в необходимости возобновления военной поддержки Киеву.

Ранее Трамп рассказал о письме от Зеленского с его согласием сесть за стол переговоров.