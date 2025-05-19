Член украинской делегации Головко сбежал во время переговоров в Стамбуле

Один из участников делегации Украины, Олег Головко, скрылся в неизвестном направлении во время переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий телеканал CNN Türk.

Головко выступал в качестве переводчика в делегации Украины. Он исчез в неизвестном направлении во время перерыва в переговорах. Он вышел из здания и скрылся. После этого украинской стороне пришлось потратить некоторое время на поиск нового переводчика.

По сообщению журналистов, пропавший переводчик не покидал Турцию по воздуху. По имеющимся данным, он мог выехать по суше через турецко-болгарскую границу.

Ранее о переговорах в Стамбуле рассказал советник офиса Зеленского Подоляк. По его словам, РФ потребовала от Киева во время переговоров в Турции полностью отказаться от четырех регионов, а также исключить возможность вступления в какие-либо военные союзы.