Подоляк рассказал о требованиях России на переговорах в Стамбуле

Российская делегация во время переговоров в Стамбуле потребовала от Украины отказаться от четырех регионов, а также от планов вступить в какие-либо военные союзы. Об этом сообщил Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Зеленского. Его слова привела польская газета Rzeczpospolita.

По утверждению Подоляка, РФ потребовала от Киева во время переговоров в Турции полностью отказаться от четырех регионов: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Они хотят, чтобы мы отказались от своей оружейной промышленности и не получали никакого оружия от Запада. Они выдвинули множество требований, которые невозможно выполнить», — указал он.

Советник добавил, что в число требований также вошел отказ Киева от вступления в какие-либо военные союзы.

Ранее Подоляк сообщил, что власти Украины изменят законы для переноса выборов в стране. Они планируют поменять законодательство, чтобы отсрочить проведение президентских и парламентских выборов. Они состоятся только через 3-6 месяцев после отмены в стране военного положения.