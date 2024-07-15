CNN: демократы планируют сменить тактику Байдена в отношении Трампа

Партия демократов планирует изменить предвыборную стратегию президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении его политического оппонента Дональда Трампа после того, как на второго было совершено неудавшееся покушение. Соответствующее заявление сделал местный телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам журналистов, штаб Байдена и вся партия накануне старалась определить свои дальнейшие планы. Заявляется, что в данный момент внутри партии ведутся активные дискуссии о том, как должны быть выверены уколы и критика в отношении Трампа для того, чтобы сосредоточиться на политике, а не личных разногласиях. Сообщается также, что планы по реагированию на съезд республиканцев, разрабатываемые в течение нескольких недель, теперь пересматриваются и меняются.

Высокопоставленный демократ в беседе с каналом также заявил о том, что в данный момент партия даже не уверена в вопросе того, может ли она теперь вообще словесно нападать на Трампа на фоне случившегося.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Путин отказался звонить Трампу для того, чтобы узнать о его состоянии после покушения.