Путин отказался звонить Трампу справиться о его здоровье после покушения
Фото: [kremlin.ru]
Президент России Владимир Путин не планирует звонить миллиардеру Дональду Трампу в свете недавних событий в Пенсильвании, где на последнего было совершено покушение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля заявил, что в России внимательно следят за произошедшим и желают выздоровления всем пострадавшим от действий стрелка.
«Россия выражает соболезнования всем погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе покушения на Трампа», — отметил Песков, его цитирует ТАСС.
Напомним, New York Post ранее назвала личность стрелявшего в Трампа на митинге в Пенсильвании. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Преступник засел на крыше находившегося неподалеку предприятия в примерно 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. После неудачно попытки убить миллиардера сам Крукс был убит полицейскими.
Также стало известно, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа готовил загодя свою акцию и все было тщательно спланировано.