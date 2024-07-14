Путин отказался звонить Трампу справиться о его здоровье после покушения

Президент России Владимир Путин не планирует звонить миллиардеру Дональду Трампу в свете недавних событий в Пенсильвании, где на последнего было совершено покушение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля заявил, что в России внимательно следят за произошедшим и желают выздоровления всем пострадавшим от действий стрелка.

«Россия выражает соболезнования всем погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе покушения на Трампа», — отметил Песков, его цитирует ТАСС.

Напомним, New York Post ранее назвала личность стрелявшего в Трампа на митинге в Пенсильвании. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Преступник засел на крыше находившегося неподалеку предприятия в примерно 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. После неудачно попытки убить миллиардера сам Крукс был убит полицейскими.

Также стало известно, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа готовил загодя свою акцию и все было тщательно спланировано.